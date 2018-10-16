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Пожар в магазине

17.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Пожар в магазине

13 октября, в 07.17, в ЦОУ РОЧС от дежурного Кричевского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, по прямой линии связи, поступило сообщение о пожаре в магазине «Ветразь» по ул. Советской (в 07.07 поступил сигнал о сработке охранной сигнализации по данному адресу).
По прибытии к месту подразделений РОЧС магазин был открыт заведующей совместно с сотрудниками отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, в торговом зале обнаружено задымление, людей в магазине не было.
В результате пожара в торговом зале повреждены две холодильные витрины. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Роман Устиненко,
инспектор ИНиП РОЧС.

 
 
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13 октября, в 07.17, в ЦОУ РОЧС от дежурного Кричевского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, по прямой линии связи,
 
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