|
Пожар в магазине
17.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
13 октября, в 07.17, в ЦОУ РОЧС от дежурного Кричевского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, по прямой линии связи, поступило сообщение о пожаре в магазине «Ветразь» по ул. Советской (в 07.07 поступил сигнал о сработке охранной сигнализации по данному адресу).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 октября, в 07.17, в ЦОУ РОЧС от дежурного Кричевского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, по прямой линии связи,
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)