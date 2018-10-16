Пожар в магазине





13 октября, в 07.17, в ЦОУ РОЧС от дежурного Кричевского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, по прямой линии связи, поступило сообщение о пожаре в магазине «Ветразь» по ул. Советской (в 07.07 поступил сигнал о сработке охранной сигнализации по данному адресу).

По прибытии к месту подразделений РОЧС магазин был открыт заведующей совместно с сотрудниками отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь, в торговом зале обнаружено задымление, людей в магазине не было.

В результате пожара в торговом зале повреждены две холодильные витрины. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Роман Устиненко,

инспектор ИНиП РОЧС.