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В Лоеве за попытку сексуальных действий в отношении подростка задержан 59-летний мужчина

17.10.2018 13:40 — ЧП | Tut.by  
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В Лоеве по подозрению в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан 59-летний мужчина. Следователи полагают, что это не единственное преступление на его счету.


Подозреваемый родом из Могилева, но с января 2017 года проживает в Лоеве. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. У следователей имеются основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям против половой неприкосновенности.


СК просит людей, обладающих какой-либо информацией о мужчине, обратиться в Лоевский РОСК лично (улица Шевелева, д. 96) или позвонить по телефонам: (8−02347) 4−04−31, 4−24−11.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Лоеве по подозрению в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан 59-летний мужчина. Следователи...
 
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