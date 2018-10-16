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В Лоеве за попытку сексуальных действий в отношении подростка задержан 59-летний мужчина
В Лоеве по подозрению в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан 59-летний мужчина. Следователи полагают, что это не единственное преступление на его счету.
Подозреваемый родом из Могилева, но с января 2017 года проживает в Лоеве. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за изнасилование.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. У следователей имеются основания полагать, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям против половой неприкосновенности.
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В Лоеве по подозрению в покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан 59-летний мужчина. Следователи...
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