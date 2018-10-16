В Калинковичах пенсионерка до смерти избила мужа доской

В Калинковичах пенсионерка избила мужа доской, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Семейная ссора произошла 13 октября. Установлено, что вечером после совместного распития алкоголя пенсионерка 1959 года рождения избила доской 56-летнего супруга. Мужчину 14 октября с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где 16 октября он умер.
Пенсионерка задержана.
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