В Калинковичах пенсионерка до смерти избила мужа доской

В Калинковичах пенсионерка избила мужа доской, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.





Семейная ссора произошла 13 октября. Установлено, что вечером после совместного распития алкоголя пенсионерка 1959 года рождения избила доской 56-летнего супруга. Мужчину 14 октября с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где 16 октября он умер.

Пенсионерка задержана.

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