Житель Оршанского района напомнил знакомому о долге - и тот едва не убил его

В Оршанском районе мужчина едва не убил знакомого за то, что тот напомнил ему про долг, сообщает СК.

По данным следствия, днем 14 октября 32-летний мужчина гостил у знакомого. Тот избил его. С телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу. Медики сообщили о произошедшем в милицию.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Предварительно установлено, что мужчина избил знакомого из-за напоминания о денежном долге.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Он под стражей. Допросить потерпевшего пока невозможно — из-за его состояния здоровья.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, назначили необходимые экспертизы.