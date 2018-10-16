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В Борисовском районе пожар унес жизнь двух человек

17.10.2018 — ЧП | Единство  
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        Ночью 17 октября поступило сообщение о возгорании жилого дома в аг.Новоселки Борисовского района. После тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

Следственно - оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрос местных жителей, установлены личности погибших.

В доме проживали 90-летняя женщина и ее 65-летний сын.

В ходе проведения первоначальных мероприятий версию неисправности печного отопления следствие считает одной из основных.

Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проведения судебно-медицинского исследования будет известна точная причина смерти погибших.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Борисовским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек на пожаре.
 
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