Почтовая открытка помогла найти вора, обокравшего 80-летнюю жительницу Пинска



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

— В горотдел милиции обратилась 80-летняя пинчанка и сообщила, что после ухода из ее дома незнакомого ей ранее мужчины, представившегося работником службы социальной поддержки, из ее сумки пропал кошелек с деньгами.

Для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.