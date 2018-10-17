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Почтовая открытка помогла найти вора, обокравшего 80-летнюю жительницу Пинска
18.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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— В горотдел милиции обратилась 80-летняя пинчанка и сообщила, что после ухода из ее дома незнакомого ей ранее мужчины, представившегося работником службы социальной поддержки, из ее сумки пропал кошелек с деньгами.
Для установления обстоятельств произошедшего на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз.
В беседе с потерпевшей выяснилось, что находясь в квартире, злоумышленник читал поздравительную открытку пенсионерки, которая находилась на столе. Эксперт исследовал ее и обнаружил отпечатки пальцев гостя пенсионерки. Проверка установила их совпадение с отпечатками неработающего 34-летнего мужчины, ранее судимого за кражу и грабеж.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
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