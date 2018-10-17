В Гомеле в ДТП попал автомобиль ГАИ, следуя по сообщению об аварии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.





Сегодня в 15.50 по специальной линии 102 гомельчанин сообщил о ДТП на перекрестке улиц Междугородняя и Лазурная. К месту происшествия был направлен ближайший экипаж ГАИ, который работал на перекрестке улиц Барыкина и Объездная.

«Через некоторое время водитель пострадавшего автомобиля на пересечении Междугородней-Лазурной сообщил, что второй водитель — участник аварии, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытается скрыться на авто. Данная информация незамедлительно была передана сотрудникам ГАИ, которые в целях безопасности совершаемых маневров, включив проблесковые маячки и используя громкую связь, выехали на полосу встречного движения. Иные участники дорожного движения предоставляли преимущество служебному транспортному средству», — пояснили в УВД. А при повороте с ул. Объездной на Лазурную произошло столкновение с BMW, в результате чего автомобиль ГАИ ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину.

Два инспектора ГАИ, которые находились в автомобиле, госпитализированы. Водитель и пассажиры BMW серьезных повреждений не получили.

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила, что на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают участников и очевидцев ДТП. Для установления обстоятельств и механизма совершения ДТП назначен ряд экспертиз.

Скрывшаяся с места ДТП на перекрестке улиц Междугородняя и Лазурная автомашина установлена. Ведется розыск водителя.

Располагающих любой информацией о дорожно-транспортном происшествии просят сообщить по телефонам +375232684444, +375232684084 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома или по телефону 102.

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