На гродненском мусоросортировочном заводе в мусоре нашли боевую гранату

17 октября на линии сортировки мусора обнаружили боевую гранату. Об этом сайту Гродно 015.BY сообщил директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский.





Боеприпас мог взорваться в любой момент.

Как в мусоре оказалась необезвреженная граната, непонятно.

Это уже третья граната, найденная в мусоре жителей Гродно. С начала года работники завода также нашли две противопехотные и одну противотанковую мины, зенитные снаряды, муляжи тротиловой шашки, пистолеты, ружья. Примечательно, что все они не военных времен, а современные.