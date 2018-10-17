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На гродненском мусоросортировочном заводе в мусоре нашли боевую гранату

18.10.2018 11:16 — ЧП | Tut.by  
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17 октября на линии сортировки мусора обнаружили боевую гранату. Об этом сайту Гродно 015.BY сообщил директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский.


Боеприпас мог взорваться в любой момент.

Как в мусоре оказалась необезвреженная граната, непонятно.

Это уже третья граната, найденная в мусоре жителей Гродно. С начала года работники завода также нашли две противопехотные и одну противотанковую мины, зенитные снаряды, муляжи тротиловой шашки, пистолеты, ружья. Примечательно, что все они не военных времен, а современные.

 
Теги: Гродно
 
 
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