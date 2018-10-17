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На гродненском мусоросортировочном заводе в мусоре нашли боевую гранату
17 октября на линии сортировки мусора обнаружили боевую гранату. Об этом сайту Гродно 015.BY
Боеприпас мог взорваться в любой момент.
Как в мусоре оказалась необезвреженная граната, непонятно.
Это уже третья граната, найденная в мусоре жителей Гродно. С начала года работники завода также нашли две противопехотные и одну противотанковую мины, зенитные снаряды, муляжи тротиловой шашки, пистолеты, ружья. Примечательно, что все они не военных времен, а современные.
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Боеприпас мог взорваться в любой момент.
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