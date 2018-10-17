В Бресте на берегу реки нашли тело пропавшего три недели назад пенсионера

17 октября на берегу реки Мухавец нашли тело 86-летнего Федора Космача , который 23 дня назад ушел из дома в неизвестном направлении.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59838.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: vk.com/angel_search_brest

О трагическом результате поисков мужчины сообщили на своей странице волонтеры брестского отделения поисково-спасательного отряда «Ангел» .

По информации TUT.BY, тело пенсионера без признаков смерти криминального характера заметили рыбаки на берегу реки Мухавец.

Точную причину гибели определят судмедэксперты. Проверку проводит Следственный комитет.