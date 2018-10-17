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В Бресте на берегу реки нашли тело пропавшего три недели назад пенсионера
18.10.2018 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест
17 октября на берегу реки Мухавец нашли тело
Фото: vk.com/angel_search_brest
О трагическом результате поисков мужчины сообщили на своей странице волонтеры
По информации TUT.BY, тело пенсионера без признаков смерти криминального характера заметили рыбаки на берегу реки Мухавец.
Точную причину гибели определят судмедэксперты. Проверку проводит Следственный комитет.
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