18 октября Брестский областной суд огласил приговор по делу о взрыве на Лунинецкой ТЭЦ , который произошел 26 августа 2014 года.



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Гендиректор «Брестэнерго» (на фото левее) Сергей Леоновец и первый заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей Машкович выходят из здания суда, июнь 2017 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Обвиняемыми по уголовному делу проходили четыре работника энергетической отрасли Беларуси. В их числе генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Леоновец, его заместитель по капитальному строительству Алексей Власов, зам главного инженера по теплотехнической части Александр Рабчинский и первый заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Сергей Машкович, который ранее работал главным инженером «Брестэнерго».

Сергея Леоновца и Сергея Машковича суд признал виновным в умышленном вопреки интересам службы неисполнении должностными лицами из корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые они должны были и могли совершить в силу возложенных на них служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

Им назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации, а также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях, в организациях и учреждениях энергетики сроком на 5 лет.



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Александра Рабчинского признали виновным по той же статье, что и топ-менеджеров, а также в служебном подлоге. По статье о бездействии ему назначили 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на предприятиях, в организациях и учреждениях энергетики сроком на 4 года. По второй статье обвинения — год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка.

Алексея Власова по бездействию оправдали «за недоказанностью», но осудили за служебный подлог. Ему дали год исправительных работ.

Власова и Рабчинского освободили от наказания по служебному подлогу «за истечением срока давности».

Осужденных на реальные сроки Леоновца, Машковича и Рабчинского взяли под стражу в зале суда. Обвиняемые такого исхода явно не ожидали — на оглашение приговора они явились даже без вещей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Трагедия, из-за которой предстали перед судом четверо руководителей, произошла 26 августа 2014 года. Во время пусконаладочных мероприятий на строящейся Лунинецкой ТЭЦ произошел взрыв, который унес жизнь рабочего и нанес телесные повреждения двум другим сотрудникам. Материальный ущерб составил 21 миллиард 665 миллионов 49 тысяч 47 неденоминированных рублей (почти 2,1 миллиона долларов по курсу Нацбанка Беларуси на день трагедии. — Прим. TUT.BY), или 144 тысячи 433 базовые величины (в 2014 году размер базовой составлял 150 тысяч рублей. — Прим. TUT.BY).