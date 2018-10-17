В Жлобине ребенок оказался взаперти, заблокировав двери машины

В Жлобине девочка 2017 года рождения закрылась в машине — понадобилась помощь спасателей, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.





Инцидент произошел сегодня утром. Как выяснилось, отец ребенка завел автомобиль Ford, посадил свою дочь, которой 1 год и 8 месяцев, на переднее кресло и вышел из машины, чтобы очистить лобовое стекло. В это время малышка нажала кнопку и заблокировала все двери автомобиля.

Прибывшие спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС вскрыли водительскую дверь автомобиля. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.

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