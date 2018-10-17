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В Жлобине ребенок оказался взаперти, заблокировав двери машины

18.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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В Жлобине девочка 2017 года рождения закрылась в машине — понадобилась помощь спасателей, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

В Жлобине ребенок оказался взаперти, заблокировав двери машины

Инцидент произошел сегодня утром. Как выяснилось, отец ребенка завел автомобиль Ford, посадил свою дочь, которой 1 год и 8 месяцев, на переднее кресло и вышел из машины, чтобы очистить лобовое стекло. В это время малышка нажала кнопку и заблокировала все двери автомобиля.

Прибывшие спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС вскрыли водительскую дверь автомобиля. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/v-zhlobine-rebenok-okazalsja-vzaperti-zablokirovav-dveri-mashiny-322093-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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В Жлобине девочка 2017 года рождения закрылась в машине - понадобилась помощь спасателей, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского...
 
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