Пять мешков белорусской клюквы успели собрать нелегальные сборщики ягод из Украины

Днем 17 октября в районе населенного пункта Нечатово Столинского района в 150 метрах от Государственной границы пинские пограничники задержали шестерых граждан Украины. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.



— Пять женщин и мужчина, жители Заречного Ровенской области, предпочли нарушение закона, легальному сбору ягод и, вооружившись «тарой» и специальными приспособлениями, отправились на белорусскую территорию. При осмотре у них было изъято пять мешков с клюквой, — отметил Михаил Бут-Гусаим и добавил, что документы, удостоверяющие личность, имела при себе только одна женщина.

В отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы и нарушение правил пребывания. После завершения разбирательства все они будут депортированы из Беларуси с запретом въезда на срок до пяти лет.