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Пять мешков белорусской клюквы успели собрать нелегальные сборщики ягод из Украины
18.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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Днем 17 октября в районе населенного пункта Нечатово Столинского района в 150 метрах от Государственной границы пинские пограничники задержали шестерых граждан Украины. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.
В отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы и нарушение правил пребывания. После завершения разбирательства все они будут депортированы из Беларуси с запретом въезда на срок до пяти лет.
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