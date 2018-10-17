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Пять мешков белорусской клюквы успели собрать нелегальные сборщики ягод из Украины

18.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
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Днем 17 октября в районе населенного пункта Нечатово Столинского района  в 150 метрах от Государственной границы пинские пограничники задержали шестерых граждан Украины. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

Пять мешков белорусской клюквы успели собрать нелегальные сборщики ягод из Украины
— Пять женщин и мужчина, жители Заречного Ровенской области, предпочли нарушение закона, легальному сбору ягод  и, вооружившись «тарой» и специальными приспособлениями, отправились на белорусскую территорию. При осмотре у них было изъято пять мешков с клюквой, — отметил Михаил Бут-Гусаим и добавил, что документы, удостоверяющие личность, имела при себе только одна женщина.

В отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы и нарушение правил пребывания. После завершения разбирательства все они будут депортированы из Беларуси с запретом въезда на срок до пяти лет.

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