Милиция работает в офисе РАБОТА.TUT.BY: кто-то прислал письма с угрозами взрыва

Утром 19 октября милиция, следователи и эксперты работают в офисе компании ООО «100 РАБОТ ТУТ» в Минске. Неизвестный прислал несколько писем с угрозами взрыва в здании.



Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

По предварительным данным, на почту компании пришло как минимум два странных письма с разницей примерно в 20 минут.

Неизвестный просил прекратить отправку каких-то сообщений, иначе «подорвем тебя и твой офис» и будет «взрыв здания на Дзержинского». Сотрудники обратились в милицию.

Примерно с 9.30 в офисе работают правоохранители, а также сотрудники Следственного комитета и криминалисты Госкомитета судебных экспертиз. Проводится проверка по факту угроз, выясняют личность и мотивы автора писем.

Эвакуация не потребовалась, помещение проверил кинолог со служебной собакой.