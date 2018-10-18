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За совершение хищения в особо крупном разыскивается Миляев Олег Геннадьевич
19.10.2018 12:52 — ЧП | Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста за совершение хищения в особо крупном
Уроженец г. Джезказган Республики Казахстан, который воспользовавшись доверием своей сожительницы, подобрав момент, когда её семья находились на праздновании юбилея близкого родственника, проник в дом, откуда похитил сейф с денежными средствами и ювелирными изделиями.
Разыскиваемый ведёт разгульный образ жизни, общителен, легко входит в доверие. Может передвигаться по территории Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан.
Особая примета: имеет татуировку на левом предплечье, длинною «от кисти до локтя».
Лица, располагающие сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по следующим телефонам: +375295209917, +375297244709, +37529826590 (телефон дежурной части ОВД) либо по номеру 102.
За предоставление информации, способствующей задержанию преступника, гарантируется вознаграждение.
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста за совершение хищения в особо крупном разыскивается Миляев Олег Геннадьевич, 03.02.1973 г.р. Уроженец г. Джезказган...
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