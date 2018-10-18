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В Бресте в ДТП травмирован пешеход

19.10.2018 14:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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19.10.2018 около 10.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59872.php

В Бресте в ДТП травмирован пешеход

По предварительной информации: на ул. Московской 366, водитель автомобиля "МАЗ" совершил наезд на 30-летнего жителя г.Бреста, который пересекал проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован в УЗ «Брестская областная больница». Информация будет дополнена.

 
Теги: Брест
 
 
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19.10.2018 около 10.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительной информации: на ул. Московской 366, водитель...
 
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