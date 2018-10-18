|
В Бресте в ДТП травмирован пешеход
19.10.2018 14:54 — ЧП | Виртуальный Брест
19.10.2018 около 10.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
По предварительной информации: на ул. Московской 366, водитель автомобиля "МАЗ" совершил наезд на 30-летнего жителя г.Бреста, который пересекал проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован в УЗ «Брестская областная больница». Информация будет дополнена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19.10.2018 около 10.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. По предварительной информации: на ул. Московской 366, водитель...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)