В Бресте в ДТП травмирован пешеход

19.10.2018 около 10.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.



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По предварительной информации: на ул. Московской 366, водитель автомобиля "МАЗ" совершил наезд на 30-летнего жителя г.Бреста, который пересекал проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован в УЗ «Брестская областная больница». Информация будет дополнена.