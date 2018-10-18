В Ивацевичском районе медведь разрушил ульи пасечника

Следы медведя вновь заметили в Ивацевичском районе. Об этом TUT.BY сообщили в ОАО «Охотничье хозяйство Затишье».



Фото: Сергей Плыткевич, wildlife.by

О встрече со зверем сообщил в редакцию газеты «Ивацевiцкi веснiк» пчеловод. Мужчина рассказал, что неустановленный хищник разрушил несколько ульев в лесу возле деревни Козики, Ивацевичского района.

В расположенном неподалеку охотхозяйстве TUT.BY подтвердили, что на днях в тех местах, о которых рассказывал пчеловод, были обнаружены следы медведя.

— Это 100% медвежьи следы, — заверил егерь Сергей Сивец.

Следы зверя обнаружили не только возле пасеки, но и от населенных пунктов и трассы Ивацевичи — Пинск — Столин.

Ранее о том, что в Ивацевичском районе обитает медведь сообщал Нацпарк «Беловежская пуща». Его следы обнаружили в мае в урочище «Машеровские домики», а в июне жители деревень Валище и Речки видели самого медведя — примерно в 30 километрах от урочища.

По мнению специалистов, медведь мог забрести сюда из Налибокской пущи или из Полесского радиационно-экологического заповедника.

Бурый медведь в Беларуси имеет статус охраняемого вида и занесен в Красную книгу. Это один из самых крупных представителей отряда хищных животных. Средняя масса тела составляет 280 кг. Предпочитает крупные мозаичные хвойные и лиственные спелые насаждения с густой подпологовой порослью. Самцы ведут одиночный образ жизни, самки держатся с разновозрастными медвежатами. Осенью в большинстве случаев залегают в спячку.