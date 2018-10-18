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В Ивацевичском районе медведь разрушил ульи пасечника
Следы медведя вновь заметили в Ивацевичском районе. Об этом TUT.BY сообщили в ОАО «Охотничье хозяйство Затишье».
О встрече со зверем сообщил в редакцию газеты
В расположенном неподалеку охотхозяйстве TUT.BY подтвердили, что на днях в тех местах, о которых рассказывал пчеловод, были обнаружены следы медведя.
— Это 100% медвежьи следы, — заверил егерь Сергей Сивец.
Следы зверя обнаружили не только возле пасеки, но и от населенных пунктов и трассы Ивацевичи — Пинск — Столин.
Ранее о том, что
По мнению специалистов, медведь мог забрести сюда из Налибокской пущи или из Полесского радиационно-экологического заповедника.
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Следы зверя обнаружили не только возле пасеки, но и от населенных пунктов и трассы Ивацевичи-Пинск-Столин.
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