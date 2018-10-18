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Узнали причины всех 16 несчастных случаев, произошедших на производстве в Пинском районе с начала года
19.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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За 3 квартала 2018 года в организациях, расположенных на территории Пинского района, произошло 16 несчастных случаев на производстве:
За аналогичный период 2017 года в организациях, расположенных на территории Пинского района, произошло 12 несчастных случаев. Из них:
22 февраля произошел несчастный случай с тяжелым исходом в ОАО «Ставокское». Бригадир производственной животноводческой бригады на территории молочно-товарной фермы «Новоселье» в помещении для содержания молодняка крупного рогатого скота. решила одна зайти в станок для мечения телок. В момент мечения одна из телок испугалась и, развернувшись, головой ударила женщину в область груди, нанеся ей тяжелую травму. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшей требований по охране труда. В станке для мечения телок должно быть не менее 2-х человек, при этом у страхующего должны быть средства отпугивания животных.
6 марта в ОАО «Лопатино» произошел несчастный случай со смертельным исходом. В тот день на территории молочно-товарной фермы «Лемешевичи» тракторист-машинист, управляя погрузчиком «Амкодор» 320, насмерть сбил животновода. Приговором суда Пинского района и г. Пинска от 29 мая 2018 г., тракторист-машинист признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности смерть человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь.
22 апреля с животноводом СУП «ПинскдревАгро» произошел несчастный случай не относящийся к категории тяжелых. На территории молочно-товарной фермы «Чамля» животновода в спину ударила резко открывшаяся порывом ветра дверь. Причина несчастного случая: личная неосторожность пострадавшего.
11 мая несчастный случай с тяжелым исходом произошел с рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Пинского районного потребительского общества в ТПС «Придорожный». При выполнении ремонтных работ цоколя здания магазина рабочий получил травмы упав с приставной лестницы с высоты около 3,5 м. Причина несчастного случая: невыполнение мастером ремонтно-строительных работ строительного отдела Пинского райпо обязанностей по охране труда, выразившихся в том, что при установке приставной лестницы ее верхний конец не был надежно закреплен за устойчивые конструкции для предотвращения его случайного смещения; нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в том, что он самостоятельно выполнял правку отлива водостока здания магазина с приставной лестницы, не убедившись перед подъемом наверх в ее устойчивости или возможности случайного сдвига и выполнял работу с лестницы, верхний конец которой не был закреплен за устойчивые конструкции для предотвращения его случайного смещения.
18 мая произошел несчастный случай не относящийся к категории тяжелых. На территории молочно-товарной фермы № 1 ОАО «Валище» с груженой соломой гужевой повозки упал животновод. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.
25 мая во время производства каменной кладки наружной стены парапета на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом в аг. Оснежицы по ул. Ленина» каменщик УСП «ПМК № 30» потерял равновесие и упал с высоты около 17,07 м. Причины несчастного случая:
31 мая произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, со слесарем 3-го разряда ОАО «Парохонское» во время переноса в складском помещении подбарабанья, в результате его падения на левую руку слесаря. Причина несчастного случая: нарушение требований по охране труда другим работником, нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.
12 июня произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с плотником-бетонщиком УСП «ПМК № 30» при производстве усиления крепления круглой опалубки арматурой, во время удара куска арматуры по правой руке. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.
20 июня погиб электрогазосварщик 5-го разряда УП «Пинская СПМК-11» на территории объекта строительства: «Капитальный ремонт с модернизацией пищеблока и элементами благоустройства ГУО «Средняя школа № 4 г. Иваново» при производстве земляных работ в траншее, где произошло обрушение грунта. Причина несчастного случая: неудовлетворительная организация проведения земляных работ с применением экскаватора на объекте: «Капитальный ремонт с модернизацией пищеблока и элементами благоустройства ГУО «Средняя школа № 4 г. Иваново», при замене внутренней канализации, в ходе которых при механизированной разработке траншеи с вертикальными стенками глубиной около 1,5 м, не была обеспечена безопасность земляных работ разработкой проекта организации строительства и ППР с указанием в них устройства откосов необходимой крутизны либо укрепления ее вертикальных стенок и расстояния размещения отвала грунта.
25 июля произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, со слесарем по ремонту автомобилей ОАО «Пинский винодельческий завод». На территории автотранспортного участка при выполнении ремонтных работ фургона автомобиля, слесарь упал между металлическими конструкциями фургона. Причина несчастного случая: личная неосторожность пострадавшего.
7 сентября произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с монтажником систем вентиляции и пневмотранспорта УП «Пинская СПМК-11» в результате падения во время передвижения в цеху Погост-Загородской пекарни. Причина несчастного случая: личная неосторожность потерпевшего.
7 сентября произошел еще один несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с работающим по гражданско-правовому договору у ИП на лесосеке Молотковичского лесничества. Во время валки дерево упало на ствол зависшей сосны, соскальзывая по его стволу вниз, оно ударило не успевшего увернуться работника. Причины несчастного случая:
12 сентября тяжелую производственную травму получил животновод ОАО «Новодворское-агро». Во время отбора крупного рогатого скота на территории откормочной фермы д. Ботово в загоне бык напал на животновода. Причина несчастного случая: непредсказуемое поведение быка.
26 сентября произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых производственных травм, с монтировщиком шин и шино-пневматических муфт ЧТУП «ДиаПолТранс», в результате воздействия на потерпевшего падающей шины. Причины несчастного случая:
— Мониторинг причин производственного травматизма свидетельствует о том, что значительным остается удельный вес причин, обусловленный действиями самих потерпевших, нарушение инструкций по охране труда, элементарных требований безопасности, — отметила Татьяна Малайчук.
С целью профилактики производственного травматизма, повышения заинтересованности нанимателей в обеспечении соблюдения законодательства о труде и об охране труда Пинским межрайонным отделом инспекции труда в текущем году продолжена разъяснительная работа о возможности проведения обследований и мониторингов по их заявлениям.
В результате проведенной работы за истекший период 2018 года специалисты Пинского межрайонного отдела в организациях Пинского района оказали практическую и методическую помощь 16 проверяемым субъектам, выявили 168 нарушений. Также приняли участие в 6 семинарах-совещаниях, в проверках знаний руководителей и специалистов и членов комиссий по вопросам охраны труда, в работе районной комиссии по охране труда, в работе мобильной группы. Фактов невыполнения рекомендаций, требований (предписаний) не установлено.
— Все указанные мероприятия являются профилактическими и проводятся без применения штрафных санкций, подчеркнула Татьяна Малайчук. — Штрафные санкции, в основном, применялись за нарушения, выявленные в ходе специальных расследований несчастных случаев на производстве, на должностных лиц на общую сумму 1 053,5 рублей.
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