Узнали причины всех 16 несчастных случаев, произошедших на производстве в Пинском районе с начала года



О состоянии охраны труда, производственного травматизма, соблюдении законодательства об охране труда в организациях Пинского района корреспонденту pinsknews.by рассказала главный государственный инспектор Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Татьяна Малайчук:

За 3 квартала 2018 года в организациях, расположенных на территории Пинского района, произошло 16 несчастных случаев на производстве:

1 групповой несчастный случай;

3 — со смертельным исходом;

3 случая, относящихся к категории тяжелых производственных травм;

9 — не относящихся к категории тяжелых производственных травм.

За аналогичный период 2017 года в организациях, расположенных на территории Пинского района, произошло 12 несчастных случаев. Из них:

5 несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам;

1 — со смертельным исходом;

6 — не относящихся к категории тяжелых производственных травм.



23 января произошел групповой несчастный случай, в котором пострадало 7 человек. Тогда работники коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» попали в ДТП на 412-м километре автодороги М10. В соответствии с письмом Пинского РОВД от 22.03.2018 №2457, причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем автомобиля IVECO DAILY, принадлежащего частному торговому унитарному предприятию «Деодекс», пункта. 10.2 Правил дорожного движения Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 (управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность дорожного движения).

22 февраля произошел несчастный случай с тяжелым исходом в ОАО «Ставокское». Бригадир производственной животноводческой бригады на территории молочно-товарной фермы «Новоселье» в помещении для содержания молодняка крупного рогатого скота. решила одна зайти в станок для мечения телок. В момент мечения одна из телок испугалась и, развернувшись, головой ударила женщину в область груди, нанеся ей тяжелую травму. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшей требований по охране труда. В станке для мечения телок должно быть не менее 2-х человек, при этом у страхующего должны быть средства отпугивания животных.

6 марта в ОАО «Лопатино» произошел несчастный случай со смертельным исходом. В тот день на территории молочно-товарной фермы «Лемешевичи» тракторист-машинист, управляя погрузчиком «Амкодор» 320, насмерть сбил животновода. Приговором суда Пинского района и г. Пинска от 29 мая 2018 г., тракторист-машинист признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности смерть человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь.

22 апреля с животноводом СУП «ПинскдревАгро» произошел несчастный случай не относящийся к категории тяжелых. На территории молочно-товарной фермы «Чамля» животновода в спину ударила резко открывшаяся порывом ветра дверь. Причина несчастного случая: личная неосторожность пострадавшего.

11 мая несчастный случай с тяжелым исходом произошел с рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Пинского районного потребительского общества в ТПС «Придорожный». При выполнении ремонтных работ цоколя здания магазина рабочий получил травмы упав с приставной лестницы с высоты около 3,5 м. Причина несчастного случая: невыполнение мастером ремонтно-строительных работ строительного отдела Пинского райпо обязанностей по охране труда, выразившихся в том, что при установке приставной лестницы ее верхний конец не был надежно закреплен за устойчивые конструкции для предотвращения его случайного смещения; нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в том, что он самостоятельно выполнял правку отлива водостока здания магазина с приставной лестницы, не убедившись перед подъемом наверх в ее устойчивости или возможности случайного сдвига и выполнял работу с лестницы, верхний конец которой не был закреплен за устойчивые конструкции для предотвращения его случайного смещения.

18 мая произошел несчастный случай не относящийся к категории тяжелых. На территории молочно-товарной фермы № 1 ОАО «Валище» с груженой соломой гужевой повозки упал животновод. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

25 мая во время производства каменной кладки наружной стены парапета на строительном объекте «Многоквартирный жилой дом в аг. Оснежицы по ул. Ленина» каменщик УСП «ПМК № 30» потерял равновесие и упал с высоты около 17,07 м. Причины несчастного случая:

невыполнение производителем работ УСП «ПМК № 30» ОАО «Пинсксовхозстрой» обязанностей по охране труда, выразившееся в неосуществлении им должного контроля за состоянием охраны труда на указанном объекте строительства, соблюдением каменщиком требований трудовой дисциплины, в неудовлетворительной организации и содержании рабочих мест каменщиков, где не было предусмотрено необходимое приспособление для применения предохранительных поясов каменщиками вблизи перепада по высоте по всей длине рабочей зоны. В результате этого конкретное место крепления предохранительных поясов им было определено и указано работникам с нарушением требований нормативных технических актов по охране труда и ППР, что повлекло при перемещении вблизи перепада по высоте на перекрытии 5-го этажа, без закрепления с помощью предохранительного пояса, его падение с высоты и смертельное травмирование.

грубая неосторожность каменщика УСП «ПМК № 30» ОАО «Пинсксовхозстрой», выразившаяся в том, что он, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, будучи обученным, проинструктированным по охране труда, зная о недопустимости появления на работе в состоянии алкогольного опьянения и распития спиртных напитков на рабочем месте и в рабочее время, находился на рабочем месте и выполнял работу в состоянии алкогольного опьянения. Находясь на перекрытии 5 этажа в состоянии алкогольного опьянения, при перемещении к месту работы, он потерял равновесие и в связи с тем, что не был прикреплен с помощью предохранительного пояса, так как место закрепления карабина предохранительного пояса непосредственным руководителем работ было указано неверно, упал вниз с высоты 17,07 м и был смертельно травмирован.

31 мая произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, со слесарем 3-го разряда ОАО «Парохонское» во время переноса в складском помещении подбарабанья, в результате его падения на левую руку слесаря. Причина несчастного случая: нарушение требований по охране труда другим работником, нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

12 июня произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с плотником-бетонщиком УСП «ПМК № 30» при производстве усиления крепления круглой опалубки арматурой, во время удара куска арматуры по правой руке. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

20 июня погиб электрогазосварщик 5-го разряда УП «Пинская СПМК-11» на территории объекта строительства: «Капитальный ремонт с модернизацией пищеблока и элементами благоустройства ГУО «Средняя школа № 4 г. Иваново» при производстве земляных работ в траншее, где произошло обрушение грунта. Причина несчастного случая: неудовлетворительная организация проведения земляных работ с применением экскаватора на объекте: «Капитальный ремонт с модернизацией пищеблока и элементами благоустройства ГУО «Средняя школа № 4 г. Иваново», при замене внутренней канализации, в ходе которых при механизированной разработке траншеи с вертикальными стенками глубиной около 1,5 м, не была обеспечена безопасность земляных работ разработкой проекта организации строительства и ППР с указанием в них устройства откосов необходимой крутизны либо укрепления ее вертикальных стенок и расстояния размещения отвала грунта.

25 июля произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, со слесарем по ремонту автомобилей ОАО «Пинский винодельческий завод». На территории автотранспортного участка при выполнении ремонтных работ фургона автомобиля, слесарь упал между металлическими конструкциями фургона. Причина несчастного случая: личная неосторожность пострадавшего.



30 августа произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых производственных травм, с водителем филиала дорожно-эксплуатационного управления №26 РУП автомобильных дорог «Бреставтодор», в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге М-1 Брест — Минск — гр. РФ км 120-300. Согласно справке ОГАИ Березовского РОВД № 0631779, причиной ДТП явилось нарушение п. 85 Правил дорожного движения водителем автомобиля Рено-Доккер, принадлежащего ООО «Евроторг» г. Минск.

7 сентября произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с монтажником систем вентиляции и пневмотранспорта УП «Пинская СПМК-11» в результате падения во время передвижения в цеху Погост-Загородской пекарни. Причина несчастного случая: личная неосторожность потерпевшего.

7 сентября произошел еще один несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, с работающим по гражданско-правовому договору у ИП на лесосеке Молотковичского лесничества. Во время валки дерево упало на ствол зависшей сосны, соскальзывая по его стволу вниз, оно ударило не успевшего увернуться работника. Причины несчастного случая:

невыполнение ИП обязанностей по охране труда выразившееся в выполнении им работ по валке леса без профессиональной подготовки по профессии «вальщик леса», оставлении зависшего дерева без его приземления, в результате этого при валке очередного дерева, оно соскользнуло по стволу зависшего дерева вниз и травмировало работающего по договору подряда.

допуск ИП работающего по договору подряда работника к лесосечным работам без профессиональной подготовки по профессии «лесоруб 4-го разряда», без ознакомления его под роспись с технологической картой, проведения с ним в установленном порядке инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

12 сентября тяжелую производственную травму получил животновод ОАО «Новодворское-агро». Во время отбора крупного рогатого скота на территории откормочной фермы д. Ботово в загоне бык напал на животновода. Причина несчастного случая: непредсказуемое поведение быка.

26 сентября произошел несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых производственных травм, с монтировщиком шин и шино-пневматических муфт ЧТУП «ДиаПолТранс», в результате воздействия на потерпевшего падающей шины. Причины несчастного случая:

невыполнение заместителем начальника участка шиномонтажа обязанностей по охране труда, выразившееся в необеспечении безопасной, устойчивой установке шины;

нарушение монтировщиком шин и шинопневматических муфт локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в выполнении не порученной работы по осмотру с/х шины, находящейся в неустойчивом положении в непредназначенном месте.

— Мониторинг причин производственного травматизма свидетельствует о том, что значительным остается удельный вес причин, обусловленный действиями самих потерпевших, нарушение инструкций по охране труда, элементарных требований безопасности, — отметила Татьяна Малайчук.

Основными причинами смертельного травматизма являются: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

С целью профилактики производственного травматизма, повышения заинтересованности нанимателей в обеспечении соблюдения законодательства о труде и об охране труда Пинским межрайонным отделом инспекции труда в текущем году продолжена разъяснительная работа о возможности проведения обследований и мониторингов по их заявлениям.

В результате проведенной работы за истекший период 2018 года специалисты Пинского межрайонного отдела в организациях Пинского района оказали практическую и методическую помощь 16 проверяемым субъектам, выявили 168 нарушений. Также приняли участие в 6 семинарах-совещаниях, в проверках знаний руководителей и специалистов и членов комиссий по вопросам охраны труда, в работе районной комиссии по охране труда, в работе мобильной группы. Фактов невыполнения рекомендаций, требований (предписаний) не установлено.

— Все указанные мероприятия являются профилактическими и проводятся без применения штрафных санкций, подчеркнула Татьяна Малайчук. — Штрафные санкции, в основном, применялись за нарушения, выявленные в ходе специальных расследований несчастных случаев на производстве, на должностных лиц на общую сумму 1 053,5 рублей.