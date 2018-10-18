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В Крыму пострадал 26-летний парапланерист из Беларуси
Утром 19 октября спасатели в Крыму помогали 26-летнему парапланеристу из Беларуси. Мужчина упал на южном склоне горы Клементьева и получил травмы,
Инцидент произошел примерно в 9 часов утра, очевидец сообщил в спасательный отряд «Крым-Спас» о падении парапланериста.
На место выбыли трое спасателей и медики. Пострадавшим оказался 26-летний белорус, его эвакуировали со склона на носилках и передали бригаде скорой.
«В дальнейшем, он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу», — рассказали в МЧС.
Гора Клементьева находится в Крыму неподалеку от города Коктебель. Ее называют «колыбелью советского планеризма». Высота над морем — 268 метров, а над местными долинами — до 200. Благодаря необычному ландшафту с этой горой по силе восходящих потоков может сравниться лишь Харрис Хилл в Америке,
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Мужчина упал во время полета. Сейчас он в больнице с травмами различной степени тяжести.
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