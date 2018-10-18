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На заводе пиротехники под Санкт-Петербургом произошел взрыв, есть погибшие

19.10.2018 17:51 — ЧП | Tut.by  
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Взрыв произошел на заводе «Авангард» в Ленинградской области в пятницу днем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.


Фото: Группа Вконтакте «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб»

«Взрыв на заводе „Авангард“, производящем пиротехнику», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник в силовых структурах региона, при взрыве пострадали около десяти человек.

«Пострадали, по предварительным данным, около десяти человек», — сказал собеседник агентства. Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина сообщила ТАСС, что женщина-сторож госпитализирована в тяжелом состоянии.

Оперативный штаб сообщил, что под завалом после взрыва на заводе в Гатчине обнаружено тело погибшего. Позже нашли еще одно тело.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что из-за взрыва рядом с заводом загорелись три автомобиля.


Фото: Группа Вконтакте «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб»

Как сообщила начальник службы ЖКХ «Аэродром-Мариенбург» Елена Михеева, которая выезжала к месту ЧП, подъезд к месту взрыва на заводе в Гатчине перекрыт, на месте виден черный дым.

«Открытого огня не видно, там до сих пор идет черный дым <…> Но подъехать сейчас невозможно, не пускают, все дороги перекрыты, на машине туда не подъехать», — сказала она.

В пресс-службе областного управления МЧС ТАСС сообщили, что к месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.


Фото: Группа Вконтакте «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб»

Завод металлоизделий в Гатчине работает с 1944 года, с 2002 года предприятие именуется ЗАО Гатчинский завод «Авангард». По данным, опубликованным на сайте компании, на заводе работают более 700 человек, производственные площади завода занимают более 23 тыс. кв. м. На предприятии действуют швейное, штамповочное, гальваническое производство, участок вакуумной металлизации, производство порошковых покрытий, сборочный цех, производство бенгальских свечей, цех по изготовлению хлопушек и полиграфическое производство.

 
 
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Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Ленинградской области в пятницу днем.
 
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