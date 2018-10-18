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В Индии поезд врезался в толпу празднующих: десятки погибших

19.10.2018 19:42 — ЧП | Tut.by  
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Более 50 человек погибли и около 200 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу у города Амритсар в штате Пенджаб, расположенном на севере страны, сообщила местная полиция Би-би-си.


Фото: Reuters

Там проходили празднования, связанные с одним из главных праздников индуистов, — Дусшера, который символизирует победу добра над злом. Сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана, когда на них наехал поезд, рассказали корреспонденту Би-би-си очевидцы.

Они также сообщили, что чучело было набито петардами и из-за хлопков люди не услышали приближающийся поезд. Главный вопрос, который они задают, — почему машинист вовремя не остановил состав.

Власти заявили, что главные усилия будут брошены на госпитализацию пострадавших.

В соцсетях появились видеокадры, на которых поезд на большой скорости врезается в толпу людей.

Глава правительства штата Пенджаб Амариндер Сингх назвал происшествие абсолютной трагедией. Он написал в «Твиттере», что местные власти мобилизуют свои силы.

«Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раненым, — сказал он. — Я дал распоряжение районной администрации, чтобы им оказали помощь по высшему разряду».

Вероятно, количество погибших будет расти.

 
 
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Сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана, когда на них наехал поезд/
 
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