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При взрыве на заводе пиротехники в России погибли четыре человека, в том числе гражданин Беларуси
Спасатели разобрали за ночь более 80% завалов на месте взрыва, который прогремел в цехе завода «Авангард» в деревне Малые Колпаны близ города Гатчина Ленинградской области России. Об этом
«По состоянию на 07:00 мск разобрано более 80% завалов. В настоящий момент известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли. Два человека остаются в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области.
Вечером в пятницу
«Подтвержденный погибший: мужчина, предположительно, гражданин Республики Беларусь», — сказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Причину ЧП следователи пока не называют, в качестве версии рассматривается нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции. Задержан главный инженер завода. Он подозревается в том, что допустил к производству в цех — участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса — неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ.
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Спасатели разобрали за ночь более 80% завалов на месте взрыва, который прогремел в цехе завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны близ города Гатчина Ленинградской...
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