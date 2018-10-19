При взрыве на заводе пиротехники в России погибли четыре человека, в том числе гражданин Беларуси

Спасатели разобрали за ночь более 80% завалов на месте взрыва, который прогремел в цехе завода «Авангард» в деревне Малые Колпаны близ города Гатчина Ленинградской области России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.



Фото: Группа Вконтакте «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб»

«По состоянию на 07:00 мск разобрано более 80% завалов. В настоящий момент известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли. Два человека остаются в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области.

Вечером в пятницу ТАСС сообщал , что один из погибших, предположительно, гражданин Беларуси.

«Подтвержденный погибший: мужчина, предположительно, гражданин Республики Беларусь», — сказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Взрыв на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели «Авангард» произошел в пятницу днем. Возбуждено уголовное дело. Изначально его расследовали по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека», но затем переквалифицировали на статью «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.



Фото: Группа Вконтакте «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб»

Причину ЧП следователи пока не называют, в качестве версии рассматривается нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции. Задержан главный инженер завода. Он подозревается в том, что допустил к производству в цех — участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса — неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ.