|
В Пинске милицейский автомобиль сбил пешехода на переходе
В Пинске милицейский автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Как рассказал TUT.BY потерпевший Андрей, наезд произошел в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского.
— Вышел на пешеходный переход, сделал 2−3 шага и почувствовал удар, — вспоминает Андрей.
Водитель оказал пострадавшему первую помощь. Затем его доставили в больницу.
— Взяли кровь на исследование и дважды дунул в трубку. Оба раза — по нулям, — сообщил Андрей.
Мужчина отделался легкими травмами: на голову наложили четыре шва. Сейчас он дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)