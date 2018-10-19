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В Крыму упал 26-летний парапланерист из Беларуси

20.10.2018 17:31 — ЧП | Tut.by  
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В Крыму 26-летний парапланерист упал и получил травмы различной степени тяжести. С горы Клементьева его эвакуировали на носилках, сообщает пресс-служба МЧС России.


Фото: МЧС России

Несчастный случай произошел 19 октября. Утром в МЧС поступило сообщение от очевидца о том, что на южном склоне горы Клементьева упал и получил травмы парапланерист, требуется помощь спасателей.

Когда спасатели прибыли на место, они обнаружили на южном склоне горы Клементьева 26-летнего парапланериста из Беларуси. Ему оказали первую медицинскую помощь, а потом на носилках эвакуировали пострадавшего к подножью горы, где передали бригаде скорой медицинской помощи.

С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.

 
 
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С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.
 
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