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Скорая помощь привезла в больницу жителя Минского района, а он похитил аппарат ЭКГ

20.10.2018 19:20 — ЧП | Tut.by  
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Бригада скорой помощи привезла в Минскую областную больницу мужчину. А он украл из нее аппарат ЭКГ. Мужчину быстро нашли — им оказался 36-летний житель Минского района, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В милицию обратились сотрудники Минской областной клинической больницы, которые рассказали, что из приемного отделения неизвестный мужчина похитил аппарат ЭКГ стоимостью более 4 тысяч рублей.

Пропажу дорогого медицинского оборудования обнаружила медсестра, которая в мужской смотровой опрашивала очередного пациента. Она нашла на полу сетевой шнур от аппарата. Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники милиции установили мужчину, выносящего из помещения аппарат.

Выяснилось, что мужчину в больницу доставила бригада скорой помощи. Медработники проводили его в смотровую, где он должен был дождаться врача, но мужчина забрал аппарат ЭКГ и спокойно покинул больницу.

«Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные», — рассказали в милиции.

Похитителя нашли быстро. Им оказался 36-летний житель Минского района. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Аппарат ЭКГ был изъят.

За кражу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.

 
 
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"Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные", - рассказали в милиции.
 
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