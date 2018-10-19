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Скорая помощь привезла в больницу жителя Минского района, а он похитил аппарат ЭКГ
Бригада скорой помощи привезла в Минскую областную больницу мужчину. А он украл из нее аппарат ЭКГ. Мужчину быстро нашли — им оказался 36-летний житель Минского района, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.
В милицию обратились сотрудники Минской областной клинической больницы, которые рассказали, что из приемного отделения неизвестный мужчина похитил аппарат ЭКГ стоимостью более 4 тысяч рублей.
Пропажу дорогого медицинского оборудования обнаружила медсестра, которая в мужской смотровой опрашивала очередного пациента. Она нашла на полу сетевой шнур от аппарата. Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники милиции установили мужчину, выносящего из помещения аппарат.
Выяснилось, что мужчину в больницу доставила бригада скорой помощи. Медработники проводили его в смотровую, где он должен был дождаться врача, но мужчина забрал аппарат ЭКГ и спокойно покинул больницу.
«Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные», — рассказали в милиции.
Похитителя нашли быстро. Им оказался 36-летний житель Минского района. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Аппарат ЭКГ был изъят.
За кражу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.
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"Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные", - рассказали в милиции.
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