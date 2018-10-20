Бывший руководитель пинской строительной организации предстанет перед судом

Бывший директор СПМК-5 обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями и халатности. О проблемах в этой организации корреспонденту pinsknews.by рассказал председатель Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Брестской области Владимиром Павловичем Петько.



По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, бывший начальник причинил ущерб организации на сумму свыше 40 тысяч рублей.

По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемый дал указание подчиненным работникам, чтобы они переместили транспортное средство организации в иное место хранения, которое не было для этого предусмотрено, откуда автомобиль исчез.

Также мужчина, получив просьбу об изготовлении и установке металлических изделий, принял наличные денежные средства для их оплаты. Вместе с тем, он распорядился, чтобы сотрудники оплатили заказанные у ИП изделия средствами организации.

В последующем, в период с октября по ноябрь 2016 года, он дал указания подчиненному приобрести за счет средств предприятия облицовочную плитку, которую использовал при строительстве своего дома.

Кроме того, в тот же период времени, он сообщил ложные сведения о начале строительства объекта организации, после чего дал указания подчинённым переместить бетонные и железобетонные изделия предприятия на земельный участок, который планировал получить.

Таким образом, организации обвиняемого был причинен ущерб на общую сумму свыше 40 тысяч рублей.

Действия мужчины следствием квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ущерб был им возмещен в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.