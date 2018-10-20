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Бывший руководитель пинской строительной организации предстанет перед судом
21.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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Бывший директор СПМК-5 обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями и халатности. О проблемах в этой организации корреспонденту pinsknews.by
По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемый дал указание подчиненным работникам, чтобы они переместили транспортное средство организации в иное место хранения, которое не было для этого предусмотрено, откуда автомобиль исчез.
Также мужчина, получив просьбу об изготовлении и установке металлических изделий, принял наличные денежные средства для их оплаты. Вместе с тем, он распорядился, чтобы сотрудники оплатили заказанные у ИП изделия средствами организации.
В последующем, в период с октября по ноябрь 2016 года, он дал указания подчиненному приобрести за счет средств предприятия облицовочную плитку, которую использовал при строительстве своего дома.
Кроме того, в тот же период времени, он сообщил ложные сведения о начале строительства объекта организации, после чего дал указания подчинённым переместить бетонные и железобетонные изделия предприятия на земельный участок, который планировал получить.
Таким образом, организации обвиняемого был причинен ущерб на общую сумму свыше 40 тысяч рублей.
Действия мужчины следствием квалифицированы по ч.1 и ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ущерб был им возмещен в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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