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На Тайване при сходе поезда с рельсов погибли 17 человек

21.10.2018 14:44 — ЧП | Tut.by  
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При сходе поезда с рельсов в районе города Илань на Тайване погибли 17 человек. Об этом сообщило Центральное новостное агентство острова со ссылкой на местные власти.


Фото: https://www.cna.com.tw

«В результате схода состава с рельсов погибли 17 человек, 80 ранены», — приводит агентство заявление представителей пожарного управления города. По данным железнодорожного управления, на 18:50 по местному времени (13:50 мск) 101 человек получил ранения, указывается в сообщении агентства.

ЧП произошло в 16:50 по местному времени (11:50 мск) в районе города Илань. Состав следовал из населенного пункта Шулинь в Тайдун.

 
 
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По данным железнодорожного управления, 101 человек получил ранения.
 
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