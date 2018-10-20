На Тайване при сходе поезда с рельсов погибли 17 человек

При сходе поезда с рельсов в районе города Илань на Тайване погибли 17 человек. Об этом сообщило Центральное новостное агентство острова со ссылкой на местные власти.



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«В результате схода состава с рельсов погибли 17 человек, 80 ранены», — приводит агентство заявление представителей пожарного управления города. По данным железнодорожного управления, на 18:50 по местному времени (13:50 мск) 101 человек получил ранения, указывается в сообщении агентства.

ЧП произошло в 16:50 по местному времени (11:50 мск) в районе города Илань. Состав следовал из населенного пункта Шулинь в Тайдун.