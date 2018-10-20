Сотрудниками Центрального РУВД Минска совместно с ОМОН ГУВД Мингорисполкома «проведена рейдовая отработка территории торгового дома „Ждановичи“ с целью выявления лиц, нарушающих общественный порядок, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством», сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

В результате сотрудниками милиции было выявлено и задержано 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола, из которых 31 — за распитие алкоголя и употребление наркотических средств, 9 — за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, 2 — за мелкое хулиганство.

Кроме того, отделом ГАИ за совершение различного рода административных правонарушений к административной ответственности привлечен 71 участник дорожного движения.

«В ходе осуществления проверки на предмет легальности пребывания на территории Республики Беларусь сотрудниками ОГиМ было проверено 28 иностранных граждан. По результатам проделанной работы 5 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Республике Беларусь. В Центр изоляции правонарушителей направлены 10 человек», — информирует ГУВД Мингорисполкома.