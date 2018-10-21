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В Могилеве ищут 87-летнюю пенсионерку - она пропала 2 дня назад

22.10.2018 10:14 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве ищут 87-летнюю пенсионерку. Славникова Раиса Ивановна ушла из дома 20 октября. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.


Фото: ПСО «Ангел»

Раиса Ивановна живет в доме № 77 на улице Мовчанского. 20 октября она вышла из дома между 10.00 и 17.00 и пропала.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые.

Особые приметы: большой шрам от груди до низа живота.

Была одета: на голове платок с зеленым турецким рисунком, пальто из плащевой ткани серо-коричневого цвета, на ногах полуботинки черного цвета, в темных теплых колготках.

При себе имела: сумка темная, паспорт.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем человеке, просят сообщить по телефонам: +375 44 593−04−26 или +375 44 588−59−45.

 
Теги: Могилев
 
 
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Женщина ушла из дома 20 октября и не вернулась.
 
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