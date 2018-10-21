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В ледяной воде на глубине. В Светлогорске работники МЧС спасли упавшего в Березину мужчину
В Светлогорске мужчина прогуливался вдоль Березины, оступился и упал с парапета в воду —
Инцидент произошел в 4 утра 20 октября. Мужчина оказался в ледяной воде на трехметровой глубине, к тому же был нетрезв.
Спасатели достали пострадавшего из воды и передали бригаде скорой помощи.
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В Светлогорске мужчина прогуливался вдоль Березины, оступился и упал с парапета в воду.
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