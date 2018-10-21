В ледяной воде на глубине. В Светлогорске работники МЧС спасли упавшего в Березину мужчину

В Светлогорске мужчина прогуливался вдоль Березины, оступился и упал с парапета в воду — вытаскивали спасатели.





Инцидент произошел в 4 утра 20 октября. Мужчина оказался в ледяной воде на трехметровой глубине, к тому же был нетрезв.

Спасатели достали пострадавшего из воды и передали бригаде скорой помощи.