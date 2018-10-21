В Гродно прямо на ходу загорелась маршрутка

Рано утром в воскресенье, 21 октября, на остановке около гродненского автовокзала на проспекте Космонавтов произошло ЧП, сообщает Блог Гродно s13.ru. Там прямо на ходу загорелся маршрутный микроавтобус.



Фото: s13.ru

Как сообщили очевидцы, машина загорелась еще в движении, огонь появился в районе моторного отсека. Водитель, который в машине был один, остановился рядом с остановкой.



Фото: s13.ru

Попытки самостоятельно справиться с огнем ни к чему не привели. Машину тушили сотрудники МЧС.

Как рассказали в городском отделе МЧС, вероятнее всего, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.