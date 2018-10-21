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В Гродно прямо на ходу загорелась маршрутка
Рано утром в воскресенье, 21 октября, на остановке около гродненского автовокзала на проспекте Космонавтов произошло ЧП,
Как сообщили очевидцы, машина загорелась еще в движении, огонь появился в районе моторного отсека. Водитель, который в машине был один, остановился рядом с остановкой.
Попытки самостоятельно справиться с огнем ни к чему не привели. Машину тушили сотрудники МЧС.
Как рассказали в городском отделе МЧС, вероятнее всего, машина загорелась из-за короткого замыкания электропроводки.
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Как сообщили очевидцы, машина загорелась еще в движении, огонь появился в районе моторного отсека.
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