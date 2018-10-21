В Пинске загоревшийся «Фольксваген» повредил рядом стоящий «Опель»





Старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский сообщил корреспонденту pinsknews.by подробности инцидента:





— Сегодня около 4 часов утра ул. Парковой произошел пожар в легковом автомобиле Volkswagen Touareg, 2008 года выпуска, принадлежащем 31-летней пинчанке. Огнем повреждены моторный отсек, бампер, правое колесо авто и лакокрасочное покрытие капота. Пострадал и рядом стоящий автомобиль AUDI А6, 2002 года выпуска. Огонь успел повредить переднее левое крыло, колесо, бампер и фару рядом стоявшего автомобиля «Ауди», принадлежащего 37-летнему местному жителю. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





