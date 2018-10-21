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Возле суда Первомайского района нашли сумку: на место вызвали саперов, здание оцепили

22.10.2018 13:10 — ЧП | Tut.by  
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Днем 22 октября здание суда Первомайского района в Минске оцепили, работают оперативные службы, сообщают минчане. Оказалось, нашли бесхозную сумку.

Люди уточнили, что здание суда оцеплено, а бульвар Толбухина рядом — перекрыт милицией. Неподалеку видна машина спасателей.

«Около 12.00 возле суда обнаружили бесхозную сумку. Сотрудники милиции оцепили место. Работает следственно-оперативная группа, МЧС. Вызвана саперно-пиротехническая группа», — рассказали в пресс-службе ГУВД.

(Будет обновлено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Люди сообщают, что здание суда оцеплено, а бульвар Толбухина рядом - перекрыт милицией.
 
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