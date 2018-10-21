20 октября в 21-32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Любатовщина Борисовского р-на. В результате пожара погиб хозяин. Причина возгорания устанавливается.
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В деревне Любатовщина на пожаре погиб человек
20 октября в 21-32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Любатовщина Борисовского р-на. В результате пожара погиб хозяин. Причина возгорания устанавливается.
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20 октября в 21-32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Любатовщина Борисовского р-на. В результате пожара погиб хозяин. Причина возгорания устанавливается.
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