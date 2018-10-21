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Гомельскими таможенниками в пассажирском поезде, следовавшем из Украины, обнаружен пистолет

22.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Сотрудниками Гомельской таможни в пассажирском поезде, следовавшем из Украины через республиканский пункт таможенного оформления «Терюха», обнаружен пистолет.

Гомельскими таможенниками в пассажирском поезде, следовавшем из Украины, обнаружен пистолет

При проведении таможенного контроля поезда сообщением «Киев – Санкт-Петербург» служебная собака кинологического подразделения таможни своим поведением указала на возможное нахождение предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза. В результате осмотра купе под полкой пассажирского сидения на полу за стенкой рундука таможенниками обнаружен предмет, визуально схожий с огнестрельным оружием.

Для локализации угрозы жизни и здоровья граждан были вызваны сотрудники Гомельского РОВД, а также Гомельской таможни. В связи с установлением всех обстоятельств произошедшего задержка поезда составила около 2,5 часов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена баллистическая экспертиза.

По материалам Гомельской таможни.

 
 
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Сотрудниками Гомельской таможни в пассажирском поезде, следовавшем из Украины через республиканский пункт таможенного оформления «Терюха»,...
 
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