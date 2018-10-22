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В Стамбуле беглый преступник с ножом ранил 11 человек

23.10.2018 08:02 — ЧП | Tut.by  
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Первой жертвой нападавшего стала женщина, позднее он начал наносить удары прохожим, пытавшимся остановить его. Полиция задержала преступника.


Фото: Reuters

В Стамбуле беглый преступник с ножом напал на прохожих, ранив 11 человек. Помощь пострадавшим оказывает скорая помощь, пишет Hurriyet.

Инцидент произошел в районе Кадыкёй, около 19:00 мск. Беглый преступник (по данным издания, его зовут Али Кардаш), напал на женщину возле одного из магазинов. На помощь женщине подоспели несколько человек, которых он также ранил. После этого мужчина предпринял попытку скрыться, нанося удары ножом всем, кто пытался его остановить. Всего в инциденте пострадали 11 человек.

Мужчина взят под стражу, при задержании он получил травмы и был под стражей доставлен больницу. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

По данным издания, мужчина ранее был судим шесть раз, ему предъявлялись обвинения в кражах и разбойных нападениях.

 
 
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Первой жертвой нападавшего стала женщина, позднее он начал наносить удары прохожим, пытавшимся остановить его. Полиция задержала преступника.
 
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