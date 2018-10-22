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В Стамбуле беглый преступник с ножом ранил 11 человек
Первой жертвой нападавшего стала женщина, позднее он начал наносить удары прохожим, пытавшимся остановить его. Полиция задержала преступника.
В Стамбуле беглый преступник с ножом напал на прохожих, ранив 11 человек. Помощь пострадавшим оказывает скорая помощь, пишет
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Первой жертвой нападавшего стала женщина, позднее он начал наносить удары прохожим, пытавшимся остановить его. Полиция задержала преступника.
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