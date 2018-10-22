В Пинске злостный нарушитель ПДД на «Тойоте» влетел в припаркованный грузовик



По предварительной информации областной Госавтоинспекции: 22 октября в 08.50 24-летний пинчанин, управляя автомобилем «Тойота-Королла», двигаясь по ул. Рокоссовского, напротив д. № 8 при возникновении препятствия не снизил скорость, вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с припаркованным у правого края проезжей части, в попутном направлении, автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель легковушки с травмами госпитализирован в Пинскую центральную больницу. Проводится проверка.

Как подчеркнули в ГАИ, за 5 лет водительского стажа мужчина «успел насобирать» 59 штрафов за нарушение Правил дорожного движения.





