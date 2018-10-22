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Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка

23.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Иномарка сбила 15-летнего подростка на регулируемом пешеходном переходе в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка

ДТП произошло вечером 22 октября. Примерно в 19.00 62-летний водитель «Фольксваген Гольф» двигался по ул. 8-я Иногородняя в направлении ул. Б.Царикова. «В районе пересечения с ул.Владимирова совершил наезд на 15-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — сказала Дарья Смоляк.

В результате аварии подросток с травмами госпитализирован в областную больницу.

По ДТП проводится проверка.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/avtomobil-v-gomele-na-perehode-sbil-podrostka-322664-2018/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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Иномарка сбила 15-летнего подростка на регулируемом пешеходном переходе в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и...
 
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