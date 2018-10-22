Автомобиль в Гомеле на переходе сбил подростка

Иномарка сбила 15-летнего подростка на регулируемом пешеходном переходе в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.





ДТП произошло вечером 22 октября. Примерно в 19.00 62-летний водитель «Фольксваген Гольф» двигался по ул. 8-я Иногородняя в направлении ул. Б.Царикова. «В районе пересечения с ул.Владимирова совершил наезд на 15-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — сказала Дарья Смоляк.

В результате аварии подросток с травмами госпитализирован в областную больницу.

По ДТП проводится проверка.

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