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Рабочий погиб на территории воинской части в Осиповичском районе
На территории воинской части в Осиповичском районе 24-летний рабочий попал под траншеекопатель и погиб,
Компания-подрядчик занималась прокладкой силового и сигнального кабелей в одной из воинских частей Осиповичского района. Во время работ 18 октября под траншеекопатель попал один из рабочих.
От полученных травм мужчина умер в больнице. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
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Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
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