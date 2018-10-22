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Возле города Ивье серьезная авария: легковушка в лобовую столкнулась с фурой. Есть пострадавшие

23.10.2018 — ЧП | Вороновская газета  
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Сегодня около 12.00 на трассе М6 у д. Залейки произошло серьезное ДТП. Погодные условия, возможно, сыграли свою роль, но, скорее всего, причиной столкновения послужили не они. Юрий проезжал это место после аварии и рассказал, что зрелище ужасное. Фура стоит в отбойнике. 

— Легковая, похоже, в лоб шла, — предположил Юрий. 

Возможно, на месте были сотрудники МЧС. О наличии пострадавших говорит присутствие двух карет «скорой помощи». 

Возле города Ивье серьезная авария: легковушка в лобовую столкнулась с фурой. Есть пострадавшие
Возле города Ивье серьезная авария: легковушка в лобовую столкнулась с фурой. Есть пострадавшие
Возле города Ивье серьезная авария: легковушка в лобовую столкнулась с фурой. Есть пострадавшие

 
autogrodno.by
 
 
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Сегодня около 12.00 на трассе М6 у д. Залейки произошло серьезное ДТП. Погодные условия, возможно, сыграли свою роль, но, скорее всего, причиной столкновения послужили...
 
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