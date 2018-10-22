— Легковая, похоже, в лоб шла, — предположил Юрий.
Возможно, на месте были сотрудники МЧС. О наличии пострадавших говорит присутствие двух карет «скорой помощи».
|
Возле города Ивье серьезная авария: легковушка в лобовую столкнулась с фурой. Есть пострадавшие
23.10.2018 — ЧП | Вороновская газета
— Легковая, похоже, в лоб шла, — предположил Юрий.
Возможно, на месте были сотрудники МЧС. О наличии пострадавших говорит присутствие двух карет «скорой помощи».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 12.00 на трассе М6 у д. Залейки произошло серьезное ДТП. Погодные условия, возможно, сыграли свою роль, но, скорее всего, причиной столкновения послужили...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)