ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте

23.10.2018 16:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте на верхнем этаже строящегося жилого дома произошло возгорание, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59985.php

Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте

Инцидент произошел сегодня в 11.20 на стройке по ул. Папанина. С 11-го этажа строящейся высотки повалил густой черный дым. К месту вызова было направлено 8 единиц техники МЧС. Как оказалось, на техническом этаже загорелся битум.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

видео - Wikilink.by


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59985.php

Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте
 Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59985.php

Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте
 Битум загорелся на верхнем этаже строящегося дома в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте на верхнем этаже строящегося жилого дома произошло возгорание, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов. ...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Стародорожском районе за отказ разговаривать парень стрелял по дому, знакомому и его собаке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика