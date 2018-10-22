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Московским РОВД устанавливаются личности мужчины и женщины
23.10.2018 16:40 — ЧП | Виртуальный Брест
13.10.2018 в период времени с 14.00 до 15.20 находились в гипермаркете " Интерспар" г.Бреста.
В случае любой имеющейся информации просим позвонить по телефонам: оперативно-дежурная служба Московского РОВД 7291764 (МТС), 2064461 (МТС) или 102
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13.10.2018 в период времени с 14.00 до 15.20 находились в гипермаркете " Интерспар" г.Бреста. В случае любой имеющейся информации просим позвонить по телефонам:...
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