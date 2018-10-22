Московским РОВД устанавливаются личности мужчины и женщины

13.10.2018 в период времени с 14.00 до 15.20 находились в гипермаркете " Интерспар" г.Бреста.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59980.php

Читать полностью в источнике с фото:

В случае любой имеющейся информации просим позвонить по телефонам: оперативно-дежурная служба Московского РОВД 7291764 (МТС), 2064461 (МТС) или 102



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59980.php

Читать полностью в источнике с фото:



