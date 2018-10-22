В Бобруйске 22 октября на предприятии «ФанДОК» погиб рабочий. На него наехал погрузчик «Амкодор», сообщает «Коммерческий курьер».

По предварительным данным, ЧП произошло около 14.00. Погрузчик, за рулем которого был 53-летний водитель, наехал на 57-летнего слесаря-сантехника цеха мебели. Пострадавший умер в больнице в 15.30.

В отношении 53-летнего водителя погрузчика возбудили уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В июне в одном из цехов ОАО «ФанДОК» произошел взрыв , а потом пожар. В результате пострадали 23-летний рабочий — он получил ожоги, — и две женщины — от взрывной волны. Их жизни ничего не угрожало.