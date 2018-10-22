|
На бобруйском "ФанДОКе" погиб слесарь - он попал под колеса погрузчика
В Бобруйске 22 октября на предприятии «ФанДОК» погиб рабочий. На него наехал погрузчик «Амкодор»,
По предварительным данным, ЧП произошло около 14.00. Погрузчик, за рулем которого был 53-летний водитель, наехал на 57-летнего слесаря-сантехника цеха мебели. Пострадавший умер в больнице в 15.30.
В отношении 53-летнего водителя погрузчика возбудили уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В июне в одном из цехов ОАО «ФанДОК»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За рулем погрузчика был 53-летний мужчина. Обстоятельства ЧП выясняют.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)