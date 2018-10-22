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Пациент Могилевской больницы разбил стекло и перерезал себе вены

23.10.2018 17:59 — ЧП | Tut.by  
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Пациент Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи 23 октября покончил с собой. Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, мужчина, который лечился в отделении токсикологии, вскрыл себе вены.

— Пациент на фоне острой психотической реакции разбил в палате окно и осколками стекла нанес себе множественные проникающие резаные ранения. Умер от кровопотери, — сказала Бородун.

Сейчас на месте работает следственная группа и специальная комиссия, которые устанавливают обстоятельства и причины, приведшие к гибели пациента.

 
 
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Мужчина, который лечился в отделении токсикологии, вскрыл себе вены на фоне острой психотической реакции.
 
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