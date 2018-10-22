|
Пациент Могилевской больницы разбил стекло и перерезал себе вены
Пациент Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи 23 октября покончил с собой. Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, мужчина, который лечился в отделении токсикологии, вскрыл себе вены.
— Пациент на фоне острой психотической реакции разбил в палате окно и осколками стекла нанес себе множественные проникающие резаные ранения. Умер от кровопотери, — сказала Бородун.
Сейчас на месте работает следственная группа и специальная комиссия, которые устанавливают обстоятельства и причины, приведшие к гибели пациента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, который лечился в отделении токсикологии, вскрыл себе вены на фоне острой психотической реакции.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)