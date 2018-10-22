Хулиганство с применением пистолета

Обвинение предъявлено неработающему и ранее судимому за кражи 23-летнему жителю района.

Вечером 5 октября 2018 года в милицию позвонила женщина и сообщила о том, что в д. Бараново Старадорожского района мужчина угрожает сожителю оружием и обстреливает их дом.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий в соседней деревне по месту жительства задержан подозреваемый.

По данным следствия, фигурант пришел к дому потерпевшего, чтобы поговорить с ним об их общем знакомом. Хозяин отказался. Тогда находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина из хулиганских побуждений на улице стал демонстрировать жителям дома пневматический пистолет. В последующем беспричинно произвел из него около 20 выстрелом по окнам, в сторону хозяина, его собаки. Потерпевший с животным успел спрятаться в доме. Фигурант ушел с места происшествия, а пистолет спрятал.

В рамках расследования допрашиваются потерпевшие, свидетели. Собирается материал, характеризующий личность задержанного. В ходе проведенных осмотров, обысков, в том числе по месту жительства обвиняемого изъяты 20 металлических шариков для стрельбы, обнаружен спрятанный в хозяйственной постройке пистолет и иные признанные вещественными доказательствами предметы.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по обстоятельствам преступных действий продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног