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Хулиганство с применением пистолета

23.10.2018 — ЧП | Единство  
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Обвинение предъявлено неработающему и ранее судимому за кражи 23-летнему жителю района.

Вечером 5 октября 2018 года в милицию позвонила женщина и сообщила о том, что в д. Бараново Старадорожского района мужчина угрожает сожителю оружием и обстреливает их дом.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправных действий в соседней деревне по месту жительства задержан подозреваемый.

По данным следствия, фигурант пришел к дому потерпевшего, чтобы поговорить с ним об их общем знакомом. Хозяин отказался. Тогда находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина из хулиганских побуждений на улице стал демонстрировать жителям дома пневматический пистолет. В последующем беспричинно произвел из него около 20 выстрелом по окнам, в сторону хозяина, его собаки. Потерпевший с животным успел спрятаться в доме. Фигурант ушел с места происшествия, а пистолет спрятал.

В рамках расследования допрашиваются потерпевшие, свидетели. Собирается материал, характеризующий личность задержанного. В ходе проведенных осмотров, обысков, в том числе по месту жительства обвиняемого изъяты 20 металлических шариков для стрельбы, обнаружен спрятанный в хозяйственной постройке пистолет и иные признанные вещественными доказательствами предметы.

К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по обстоятельствам преступных действий продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Стародорожским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса...
 
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