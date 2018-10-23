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Женщина выпала из окна пятого этажа в Светлогорске

24.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Светлогорским РОСК устанавливаются обстоятельства падения женщины с пятого этажа одного из жилых домов райцентра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Женщина выпала из окна пятого этажа в Светлогорске

Инцидент произошел 23 октября. Из окна на пятом этаже жилого дома выпала жительница Светлогорска 1990 года рождения. С политравмой женщина госпитализирована. По предварительной информации, пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/zhenschina-vypala-iz-okna-pjatogo-etazha-v-svetlogorske-322824-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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Светлогорским РОСК устанавливаются обстоятельства падения женщины с пятого этажа одного из жилых домов райцентра, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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