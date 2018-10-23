Женщина выпала из окна пятого этажа в Светлогорске

Светлогорским РОСК устанавливаются обстоятельства падения женщины с пятого этажа одного из жилых домов райцентра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





Инцидент произошел 23 октября. Из окна на пятом этаже жилого дома выпала жительница Светлогорска 1990 года рождения. С политравмой женщина госпитализирована. По предварительной информации, пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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