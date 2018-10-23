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В Мозырском районе ночью сгорела дача, погибла хозяйка
Трагедия в садовом товариществе «Комплект», что недалеко от деревни Лубня Мозырского района, произошла в 3.30 ночи 24 октября. Подробности
Прибывшие на место работники МЧС на полу в горящей жилой комнате обнаружили женщину. К сожалению, ее уже было не спасти.
Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей.
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Прибывшие на место работники МЧС на полу в горящей жилой комнате обнаружили женщину.
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