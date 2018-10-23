В Мозырском районе ночью сгорела дача, погибла хозяйка

Трагедия в садовом товариществе «Комплект», что недалеко от деревни Лубня Мозырского района, произошла в 3.30 ночи 24 октября. Подробности сообщили в МЧС.





Прибывшие на место работники МЧС на полу в горящей жилой комнате обнаружили женщину. К сожалению, ее уже было не спасти.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей.