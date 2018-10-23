Состояние льняной отрасли



Комитетом госконтроля Могилевской области проведен мониторинг состояния льняной отрасли в регионе. Его результаты показали, что в области принимаются организационно-практические меры по созданию надлежащих условий для функционирования возделывающих и перерабатывающих лен организаций. Вместе с тем, в отрасли имеются многочисленные резервы для повышения эффективности ее функционирования, в первую очередь, за счет безусловного соблюдения отраслевого регламента возделывания этой культуры.

В текущем году те или иные упущения и недостатки, влекущие, в том числе снижение урожайности льна, выявлены Комитетом практически во всех льносеющих организациях регио­на. В их числе: недостаточная обработка земель от сорняков, посевов льна от болезней и вредителей, невнесение необходимых объемов минеральных удобрений, несоблюдение оптимальных сроков сева и уборки льна. В результате в текущем году в области не выполнено поручение Главы государства о производстве льнотресты средним номером 1,5. В действительности он составил только 1,0. Несоблюдение агротехнических сроков уборки льна в значительной степени обусловлено нехваткой в регионе специализированной льноуборочной техники. Использование такой техники в ряде случаев влечет недобор льносеющими организациями урожая, заготовку сложноперерабатываемой в дальнейшем льнотресты.

По результатам проведенного мониторинга Могилевскому облисполкому и льносеющим организациям внесены предложения по устранению выявленных Комитетом упущений и недостатков. Их выполнение взято на контроль.

Ю. Фролов,

первый заместитель председателя

Комитета государственного контроля

Могилевской области.