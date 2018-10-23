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Состояние льняной отрасли
24.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь
В текущем году те или иные упущения и недостатки, влекущие, в том числе снижение урожайности льна, выявлены Комитетом практически во всех льносеющих организациях региона. В их числе: недостаточная обработка земель от сорняков, посевов льна от болезней и вредителей, невнесение необходимых объемов минеральных удобрений, несоблюдение оптимальных сроков сева и уборки льна. В результате в текущем году в области не выполнено поручение Главы государства о производстве льнотресты средним номером 1,5. В действительности он составил только 1,0. Несоблюдение агротехнических сроков уборки льна в значительной степени обусловлено нехваткой в регионе специализированной льноуборочной техники. Использование такой техники в ряде случаев влечет недобор льносеющими организациями урожая, заготовку сложноперерабатываемой в дальнейшем льнотресты.
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Комитетом госконтроля Могилевской области проведен мониторинг состояния льняной отрасли в регионе. Его результаты показали, что в области принимаются...
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