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Состояние льняной отрасли

24.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Состояние льняной отрасли
Комитетом госконтроля Могилевской области проведен мониторинг состояния льняной отрасли в регионе. Его результаты показали, что в области принимаются организационно-практические меры по созданию надлежащих условий для функционирования возделывающих и перерабатывающих лен организаций. Вместе с тем, в отрасли имеются многочисленные резервы для повышения эффективности ее функционирования, в первую очередь, за счет безусловного соблюдения отраслевого регламента возделывания этой культуры.

В текущем году те или иные упущения и недостатки, влекущие, в том числе снижение урожайности льна, выявлены Комитетом практически во всех льносеющих организациях регио­на. В их числе: недостаточная обработка земель от сорняков, посевов льна от болезней и вредителей, невнесение необходимых объемов минеральных удобрений, несоблюдение оптимальных сроков сева и уборки льна. В результате в текущем году в области не выполнено поручение Главы государства о производстве льнотресты средним номером 1,5. В действительности он составил только 1,0. Несоблюдение агротехнических сроков уборки льна в значительной степени обусловлено нехваткой в регионе специализированной льноуборочной техники. Использование такой техники в ряде случаев влечет недобор льносеющими организациями урожая, заготовку сложноперерабатываемой в дальнейшем льнотресты.
По результатам проведенного мониторинга Могилевскому облисполкому и льносеющим организациям внесены предложения по устранению выявленных Комитетом упущений и недостатков. Их выполнение взято на контроль.
Ю. Фролов,
первый заместитель председателя
Комитета государственного контроля
Могилевской области.

 
 
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Комитетом госконтроля Могилевской области проведен мониторинг состояния льняной отрасли в регионе. Его результаты показали, что в области принимаются...
 
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