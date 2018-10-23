Более килограмма марихуаны нашли на чердаке сарая у жителя Пинского района



Уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств возбуждено в отношении жителя агрогородка Парохонск Пинского района. У него нашли свыше килограмма марихуаны.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко рассказала:

— В милицию поступила оперативная информация о том, что у 24-летнего жителя агрогородка Парохонск могут находиться наркотики. 7 октября сотрудниками милиции в ходе обыска на чердаке сарая во дворе дома обнаружено почти 1300 граммов марихуаны. Наркотик изъят.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.