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Более килограмма марихуаны нашли на чердаке сарая у жителя Пинского района
24.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко рассказала:
— В милицию поступила оперативная информация о том, что у 24-летнего жителя агрогородка Парохонск могут находиться наркотики. 7 октября сотрудниками милиции в ходе обыска на чердаке сарая во дворе дома обнаружено почти 1300 граммов марихуаны. Наркотик изъят.
Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
По информации
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