Госавтоинспекция призывает жителей Пинского района сообщать о нетрезвых пешеходах и велосипедистах на дороге



Дорога полна неожиданностей. Дорожно-транспортные происшествия нельзя назвать редкостью. Но кто несет вину за аварию, если в ней пострадал пешеход? Ответ на этот вопрос корреспондент pinsknews.by узнал у cтаршего Госавтоинспектора Пинского района Дмитрия Вечерко.

— В последнее время участились случаи наездов на пешеходов и велосипедистов, эти аварии происходят как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и вне переходов, — отметил Дмитрий Вечерко. — В большинстве случаев подобные дорожные аварии происходят в темное время суток на участках улиц, которые плохо освещены.

Помимо сегодняшнего случая, когда бесправник насмерть сбил велосипедиста , на территории Пинского района сначала года зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием уязвимых участников дорожного движения, в которых два человека погибло, а трое получили травмы. Одно из этих ДТП произошло по вине нетрезвого пешехода.

Вот примеры этих происшествий:



20 мая в 12.50 водитель 1932 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фиеста», двигался по автодороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 89-м километре автодороги не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходящему проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу и совершил наезд на женщину, которая получила менее тяжкие телесные повреждения. К слову, водитель был трезв.



7 июня в 12.15 часов водитель 1971 года рождения, управляя трактором «Беларус», двигаясь по автодороге Н-200 Бобрик — Теребень — Малая Плотница, в момент объезда препятствия в виде стоящей у края проезжей части гужевой повозки, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении движения грузовым автомобилем МАЗ. В результате ДТП трактор выехал на правостороннюю обочину, где наехал на пешехода, который по истечении 32-х дней от полученных травм скончался в Пинской центральной больнице. Водители были трезвы.



Около 04.00 11 июня водитель 1963 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ, двигался по автодороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 62-м километре автодороги, двигаясь со стороны г.п. Логишин в направлении д. Валище, при разъезде со встречным автомобилем, совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами велосипедиста, движущегося по обочине в попутном направлении. Пострадавший скончался в реанимационном отделении Пинской центральной больницы в день поступления. Водитель МАЗа был трезв.

24 сентября в 23.10 водитель 1956 г.р., управляя грузовым автомобилем «ДАФ», двигаясь по неосвещенному участку проезжей части автодороги М-10 Гр. РФ — Гомель — Кобрин, со стороны д. Гончары в направлении д. Оснежицы, на 420-м километре автодороги наехал на пешехода 1977 года рождения, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. Стоит отметить, что пешеход световозвращающими элементами не был обозначен и находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Эти примеры не единственные, и печальная статистика постоянно обновляется, — подчеркнул Дмитрий Вечерко и добавил, что наезды на пешеходов и велосипедистов происходят, в основном, при совместном использовании проезжей части улиц или дорог автомобилями и уязвимыми участниками дорожного движения.

Среди нарушений Правил дорожного движения пешеходами самыми распространенными являются:

пересечение проезжей части в неустановленном месте,

нетрезвое состояние пешеходов,

неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспортного средства, сооружений, деревьев или других препятствий,

неиспользование световозвращающих элементов для обозначения себя при движении в темное время суток по краю проезжей части;

И велосипедисты частенько игнорируют Правила дорожного движения:

управляют велосипедом в нетрезвом состоянии,

ездят по дорогам общего пользования в темное время суток, не оборудованным в соответствии с ПДД (п.149 ПДД: При движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет).

Для того, чтобы улучшить видимость человека на дороге в темное время суток уязвимому участнику дорожного движения необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Как показали исследования, водители автомобилей видят пешехода или велосипедиста, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния по сравнению с уязвимым участником дорожного движения без таковых. При движении с ближним светом расстояние обнаружения увеличивается с 25-40 метров до 130-140 метров, а при движении с дальним светом -до 400 метров. Вот это расстояние и дает водителю запас во времени, чтобы своевременно среагировать и избежать наезда.

Фликер на одежде, являясь элементом пассивной безопасности, снижает риск наезда на пешехода в темноте в 6,5 раз, то есть использование «пешеходного катафота» уменьшает вероятность наезда на 85%.

Для того чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям велосипедов и пешеходам в первую очередь нужно соблюдать все предписанные правила и не находиться в состоянии опьянения на проезжей части, подытожил беседу Дмитрий Вечерко.