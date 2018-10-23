Бесправник насмерть сбил велосипедиста в Пинском районе

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 421-м километре автодороги М10 24 октября около 03.45.



По предварительной информации ГАИ Брестской области: 38-летний пинчанин, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем марки «Мицубиси Монтеро», со стороны Лунинца в направлении Иваново и совершил наезд на 42-летнего жителя Пинска, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части на необозначенном велосипеде «Аист». В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.





